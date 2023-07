La leggenda della palla a spicchi, Michael Jordan, atterra a Catania con il suo iconico aereo privato

23 il suo numero, 6 i titoli vinti, mj ‘sua altezza’, Air Jordan arriva a Catania con il suo jet privato “custom”. Oggi, presso l’aeroporto di Catania, è atterrato Michael Jordan, leggenda indiscussa del mondo della pallacanestro, a bordo del suo lussuoso aereo privato, un Gulfstream Aerospace G-V SP (G550). L’incontro con il benvenuto di Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC Aeroporto di Catania, ha dato il via a un’emozionante giornata dedicata alla star del basket. Arriva in Sicilia perché sarà ospite del blindatissimo Google Camp.

L’aereo del cestista, con la sua colorazione straordinaria, non è soltanto un mezzo di trasporto, ma un simbolo che racchiude un significato molto personale per Jordan. La sua immatricolazione, N236MJ, nasconde un messaggio nascosto che svela alcuni degli aspetti più importanti della sua carriera.

La lettera “N” all’inizio dell’immatricolazione indica che l’aereo fa parte del registro americano. Tuttavia, è la combinazione di numeri e lettere che attira l’attenzione: “236MJ”. Il “23” rappresenta il numero della maglia che Michael Jordan ha indossato durante la sua straordinaria carriera. Il “23” è diventato un simbolo iconico associato al nome di Jordan, mentre il “6” rappresenta il numero dei titoli vinti da lui in NBA, il campionato di pallacanestro statunitense. Infine, le iniziali “MJ” rappresentano il suo nome e cognome, creando un collegamento diretto con l’immortalità della sua leggenda nel mondo dello sport.

Oltre alla sua identità come “Air Jordan”, un soprannome che gli è stato attribuito per la sua straordinaria capacità di volare in aria durante i giochi, è anche chiamato “His Airness”. Questo epiteto sottolinea ulteriormente l’impatto che Jordan ha avuto non solo sul campo da gioco, ma anche nell’immaginario collettivo degli appassionati di basket di tutto il mondo.

L’arrivo di Michael Jordan a Catania ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che hanno accolto la sua presenza con gioia e ammirazione. La sua visita ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e ha offerto ai tifosi l’opportunità unica di incontrare una vera leggenda dello sport.