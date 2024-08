LA FOTO. Lo spettacolo delle Perseidi e dell’Etna in eruzione

Nonostante tradizionalmente sia la Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ad essere conosciuta dai più come “la notte delle stelle”, il picco è il 12 agosto. Le cosiddette stelle cadenti (in realtà le stelle non cadono, altrimenti non avremmo neanche il tempo di pensarlo), sono uno spettacolo indimenticabile e quelle della notte del 12 agosto si chiamano “perseidi” in quanto attraversano la costellazione di Perseo e sono visibili in tutto l’emisfero boreale. Si tratta di frammenti di roccia che, a contatto con l’atmosfera, si incendiano, dando vita a uno spettacolo indimenticabile.

Nella foto, scattata da Gianni Tumino, un momento indimenticabile: le perseidi immortalate mentre l’Etna è in eruzione. La foto è stata scattata a Piano Vetore.

Di seguito i dettagli tecnici dello scatto

Luogo: Piano Vetore – Etna Sud (CT)

Piano Vetore – Etna Sud (CT) Data e ora: 13/08/2024 – ora locale 02:59

13/08/2024 – ora locale 02:59 Fotocamera: Canon R5 Mirrorless

Canon R5 Mirrorless Obiettivo: Canon RF Zoom 100-500mm @ 100mm @ f/4,5

Canon RF Zoom 100-500mm @ 100mm @ f/4,5 Esposizione: 10 secondi @ ISO 6400

10 secondi @ ISO 6400 Software utilizzato: Photoshop

© Riproduzione riservata