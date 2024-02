La F.C. Vittoria Asd firma la convenzione per la gestione dello stadio “Gianni Cosimo”

La firma della convenzione tra il FC Vittoria ASD e l’amministrazione comunale presso Palazzo Iacono a Vittoria rappresenta un passo fondamentale per il futuro dello sport nella città. La convenzione permetterà alla società calcistica di gestire l’impianto sportivo del ‘Gianni Cosimo’ per i prossimi due anni, con la possibilità di estendere il rapporto per ulteriori tre anni.

All’incontro hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Vittoria, On. Francesco Aiello, la presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Concetta Fiore, e il Delegato allo Sport del Comune, Prof. Fabio Prelati, insieme alla dirigenza del FC Vittoria ASD, rappresentata dal Presidente Toti Miccoli, il socio Avv. Marco Greco, il ds Marco Cammarata e il team manager Stefano Frasca.

La collaborazione tra il Comune e la dirigenza della società calcistica è stata avviata lo scorso anno e ha già portato risultati positivi, come il superamento delle difficoltà burocratiche per il conseguimento dell’agibilità della struttura sportiva.

Il Presidente Toti Miccoli ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dell’incontro, evidenziando la comunione di intenti tra le due parti per rilanciare il calcio a Vittoria, non solo dal punto di vista sportivo ma anche socio-educativo.

