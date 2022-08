La Dormitio Mariae: le celebrazioni dell’Assunta nella Chiesa di S. Maria di Betlem a Modica

Hanno inizio oggi presso la Chiesa Collegiata di S.Maria di Betlem, i festeggiamenti in onore di Maria Assunta al Cielo. Anche quest’anno si ripeterà l’antico rito del Transito-Pasqua della Beata Vergine Maria, uno dei più antichi riti mariani della città in cui viene ricordato il momento del trapasso della Beata Vergine, con la narrazione della sua morte, il velamento del simulacro dell’Assunta dormiente e la successiva proclamazione della sua Assunzione alla gloria del Cielo. Una celebrazione serale che vede la comunità raccolta in uno dei momenti mariani più importanti dell’anno.

Di seguito il programma delle celebrazioni:

Sabato 13 Agosto ore 19.00 – Traslazione dello storico simulacro ligneo della “Dormitio Mariae” all’altare maggiore, Vestizione dell’Assunta dormiente, canto dell’antico Inno “Tota Pulchra” e S. Messa con omelia.

Domenica 14 Agosto ore 20.00 – Rito del Transito-Pasqua della Beata Vergine Maria e solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Sac. Davide Olivo.

Lunedì 15 Agosto alle ore 20.00 – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al Cielo, S. Mesa solenne in suffragio dei giovani defunti i cui nomi saranno ricordati e affidati all’intercessione della Madonna Assunta in cielo. I familiari dei defunti ricordati deporranno un cero dinanzi al simulacro della Madonna.

Domenica 21 Agosto ore 19.00 – S. Messa e Reposizione del Simulacro della Vergine e dell’Urna reliquiaria nelle rispettive cappelle.