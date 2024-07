La Diocesi di Ragusa celebra il terzo anniversario di ordinazione episcopale del vescovo La Placa

Domani, 16 luglio, Monsignor Giuseppe La Placa celebra il terzo anniversario di ordinazione episcopale, essendo da tre anni alla guida della Diocesi di Ragusa. La celebrazione si terrà alle 20 nella cattedrale di San Giovanni Battista, con un solenne pontificale preceduto dall’incontro diocesano degli adoratori delle cappelle dell’Adorazione eucaristica continuata e dei ministri straordinari dell’Eucarestia, che avrà inizio alle 18.45. Durante questo incontro, don Antonio Sapuppo, direttore dell’Istituto teologico San Paolo di Catania, terrà una meditazione sul tema “Celebrare e adorare l’Eucarestia nella Comunità, con la Comunità e per la Comunità”.

Un anniversario importante

La Diocesi di Ragusa celebra con gioia e gratitudine questo anniversario, riconoscendo la generosa disponibilità con cui Monsignor La Placa si è dedicato al popolo di Dio negli ultimi tre anni. Durante l’ultimo anno, Monsignor La Placa ha realizzato numerosi progetti significativi per la diocesi. Tra i momenti più rilevanti vi è stata la Visita ad Limina a Papa Francesco il 29 aprile, un evento che ha segnato profondamente l’anno trascorso.

Altri eventi importanti includono l’ordinazione presbiterale di don Mario Modica e le ordinazioni diaconali di don Giuseppe Cascone e don Luca Roccaro. L’inizio della visita pastorale ha dimostrato l’affetto del Popolo di Dio verso un pastore devoto e premuroso. Un’altra realizzazione significativa è stata il ritorno del percorso di formazione teologica per i laici, che ha riscontrato grande partecipazione.

Monsignor La Placa ha anche pubblicato due lettere pastorali, “Un solo gregge e un solo pastore” ed “Eucharistómen”, e ha aggiornato le linee guida per il diaconato permanente. L’assemblea diocesana ha affrontato temi cruciali come l’evangelizzazione e la religiosità popolare. La rinnovata veste grafica e contenutistica del sito della Diocesi ha rappresentato un ulteriore passo avanti, così come l’inizio dei lavori di manutenzione e restauro del complesso che ospita il Vescovado e gli uffici della Curia.

