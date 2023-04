La Danza, in tutte le sue forme, in scena al Teatro Garibaldi

Sarà domenica 30 aprile alle ore 19.00 l’evento “Danza in festa”, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con il Centro Internazionale Danza Modica diretto da Evgeni Stoyanov ed Ornella Cicero. Uno spettacolo per celebrare la bellezza e l’arte della danza in tutte le sue forme e che vedrà sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, come ospiti d’eccezione, i solisti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, che si esibiranno in performance uniche e coinvolgenti.

Le atmosfere di “Gerhswin in Love”, con brani ricchi di dinamismo ritmico e accattivante swing, faranno da base alle coreografie inedite del Maestro Gaetano La Mantia pensate proprio per il Teatro Garibaldi e dedicate alla città di Modica. La serata è pensata come ad una grande festa della danza, con protagonisti tutti gli stili, dal classico al neo classico, e dal contemporaneo al moderno. Ornella Cicero, ideatrice della serata, ha dichiarato: “l’idea è quella di far interagire allievi e professionisti in un confronto lontano da qualsiasi competizione e finalizzato alla pura gioia di ballare. “Danza in Festa” è proprio quello che si vuole trasmettere ai ragazzi e al pubblico”.

UN EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LE PIU’ INTERESSANTI REALTA’ DELLA DANZA SICILIANA

Un evento che, oltre ad unire stili, collega luoghi e persone, grazie agli interventi di alcune tra le più interessanti realtà della danza in Sicilia: Accademia Anime Scalze Catania, Associazione Danza s.d. “Aurino&Beltrame” dir. Candida Amato Palermo, Dietro le Quinte di Maki Nishida e Pietro Ferlito Catania, Masd Ragusa Officine della danza APS asd Priolo (SR), Teatro Danza Vittoria (RG). Ad impreziosire la serata anche prestigiosi ospiti: il Direttore del Corpo di ballo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo Jean-Sebastien Colau e l’etoile dell’Opera de Paris Agnès Letestu. La mattina inoltre, sarà dedicata alle lezioni di Hip Hop. “La danza sarà vera protagonista della serata – dichiara il sovrintendente Tonino Cannata – Grazie alla consolidata collaborazione con il Centro Internazionale Danza Modica, il Teatro Garibaldi ospiterà un evento molto suggestivo, capace di infondere gioia, trasmettere entusiasmo e suscitare grandi emozioni, coinvolgendo ragazzi e adulti, amanti della danza e delle arti in genere”.

Prenotazioni online sul circuito ciaotickets o al botteghino del teatro. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare al 0932/946991.