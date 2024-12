La Capitaneria di Porto di Pozzallo festeggia la ricorrenza di “Santa Barbara” 2024

La Chiesa della Madonna del Rosario di Pozzallo ha ospitato questa mattina la celebrazione in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare. La messa, officiata da S.E.R. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari della Provincia di Ragusa, insieme ai membri dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

I ringraziamenti e il lavoro svolto

Al termine della cerimonia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, con particolare attenzione al personale militare e civile della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti. Il Capitano Vincenti ha sottolineato l’importante lavoro svolto durante l’anno per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni, anche in situazioni di emergenza, ricordando l’impegno e la passione con cui il personale ha prestato soccorso a chiunque si sia trovato in difficoltà.

Un particolare pensiero è stato rivolto anche alle famiglie del personale della Guardia Costiera, il cui supporto quotidiano è essenziale per permettere ai loro cari di svolgere il loro dovere. In chiusura, è stato ricordato l’impegno dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, che custodisce i valori e le tradizioni della Marina Militare, un faro di riferimento per il personale in servizio.

