Jazz Trio: concerto a cava Gonfalone

Venerdì 23 Settembre alle ore 21.00 si terrà un conerto a cava Gonfalone, Ragusa. Si tratta del Jazz Trio, composto da Enrico LACOGNATA al Piano, Roberto BARNI al Contrabbasso e Marcello ARRABITO alla Batteria.

La musica antologizza buona parte della musica jazz attraverso contaminazioni stilistiche diverse

che vanno dalla tradizione blues, al be-bop, allo swing, al latin, con una estrazione di assoluta fruibilità e piacevolezza a qualsiasi tipo di ascoltatore.



Una performance di Enrico Lacognata Jazz Trio può riflettere e rifrangere Keith Jarrett, Bill Evans, Oscar Peterson, Bud Powell, compositori jazz italiani di nota cifra stilistica, e riferirsi ai temi rappresentativi della canzone d’autore italiana, come quelli di Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè ed altri, evocandone certi umori, esprimendone la tendenza al recupero di valori romantici e di un particolare sentimentalismo, oltre al gusto per le contaminazioni tra generi e tradizioni.



Enrico Lacognata è un musicista ibleo, pianista-polistrumentista ed arrangiatore. Ha insegnato Tecnologie Musicali presso i licei musicali di Caltanissetta, Siracusa e Modica. Si è laureato in Pianoforte Jazz con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Pyotr Ilyich Tchaikovsky di Nocera Terinese, altresì laureato in Musica e Nuove Tecnologie presso il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, in Musica Elettronica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania e Diplomato in pianoforte e in arrangiamento presso “L’Università della Musica di Roma”. Svolge attività concertistica con varie formazioni jazzistiche e con note collaborazioni artistiche.

Prevendita presso Magic Music Ragusa Via Benedetto Croce, 10

Oppure presso CAVA GONFALONE di Ragusa, INGRESSO da Via Vittorio Emanuele Orlando.

info@cavagonfalone.it prenotazioni 339 1019926

Con la partecipazione al concerto sarà possibile fruire della Visita guidata della Cava Gonfalone. L’evento è organizzato da CAI Ragusa e associazione regionale guide Sicilia.