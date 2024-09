Jaqueline Branciforte: da Acate a X Factor incanta i giudici con la sua voce ma anche con un particolare strumento. VIDEO

Jaqueline Branciforte ha portato una ventata di freschezza e talento alle audizioni di X Factor 2024-2025. Sin dalle prime note di “Keep on Running”, il pubblico e la giuria sono stati catturati dalla sua presenza scenica e dalla sua voce potente, graffiante e ricca di sfumature. Una voce capace di trasmettere emozioni profonde e di farsi strada attraverso la melodia con una forza che raramente si incontra in un artista così giovane che tra l’altro si era già fatta notare nel 2019 sulla Rai partecipando alla selezione di Area Sanremo che ha vinto con il brano inedito “Game Over”.

La sua esibizione ha dimostrato non solo un controllo vocale impeccabile, ma anche una rara capacità di interpretazione. Jaqueline, con la sua chioma di ricci voluminosi, è riuscita a fondere potenza e delicatezza in una performance che ha lasciato tutti senza parole. La sua voce, dotata di un timbro unico e riconoscibile, ha riempito la sala con energia e passione, conquistando immediatamente il pubblico e i giudici.

Ma ciò che ha davvero reso indimenticabile la sua performance è stato l’uso di un particolare strumento: un guanto speciale creato da Bernardo Lanzetti, un’icona del progressive rock italiano e celebre membro della Premiata Forneria Marconi. Questo dispositivo, frutto di un brevetto ingegnoso, consente a chi lo indossa di modulare il suono della propria voce in tempo reale, creando effetti sonori innovativi che aggiungono un tocco di modernità e sperimentazione alla performance vocale.

Jaqueline ha saputo integrare abilmente il guanto durante la sua esibizione, utilizzandolo per aggiungere sfumature uniche alla sua voce, rendendo l’intero spettacolo ancora più coinvolgente e suggestivo. Il guanto, con il suo design futuristico e la sua capacità di alterare il suono, ha attratto l’attenzione della giuria. Achille Lauro, affascinato dalla tecnologia dietro lo strumento, ha voluto provarlo personalmente, dimostrando quanto la performance della giovane cantante abbia catturato la curiosità e l’entusiasmo dei giudici.

Con un’interpretazione così originale e una tecnica vocale invidiabile, Jaqueline ha raccolto non solo i 4 sì della giuria, ma anche una standing ovation da parte del pubblico. Il suo talento, unito all’innovativo utilizzo del guanto di Lanzetti, ha segnato un momento indimenticabile nelle audizioni e ha aperto le porte a nuove ed emozionanti possibilità per il futuro della giovane artista.

Jaqueline è tornata a casa con la soddisfazione di aver fatto un’ottima impressione e con il supporto di chi ha visto in lei una potenziale stella in ascesa. Il suo percorso a X Factor è appena iniziato, ma le premesse lasciano immaginare un futuro brillante. E come già accaduto per Lorenzo Licitra, il cantante ragusano che vinse un’edizione di X Factor sconfiggendo persino i Maneskin, anche Jaqueline potrebbe trovarsi sulla strada giusta per scrivere la sua pagina di storia nel programma e nel mondo della musica.

