Istituito a Marina di Ragusa e Punta Braccetto il servizio di vigilanza e salvataggio in mare

Salvaguardia e vigilanza delle spiagge che ricadono nel comprensorio di Ragusa. Dal primo luglio al 15 settembre, la protezione civile ha attivato il servizio di vigilanza, come consuetudine negli anni precedenti. Questo servizio è operativo dalle 9:00 alle 19:00 ogni giorno.

Per contattare il presidio di Protezione Civile di Marina, è disponibile un numero verde, 800 896 997. In caso di emergenza in mare, è possibile chiamare il numero 1530 della Guardia Costiera.

Le postazioni

Sono state istituite due postazioni con torrette: una sulla spiaggia dogana a Marina e una a Punta Braccetto. Ciascuna torretta è supportata da 4 assistenti ai bagnanti al giorno, garantendo così un servizio continuativo durante le ore di apertura.

Alle torrette si affiancano 4 unità operative equipaggiate con mezzi nautici, tra cui 2 gommoni e una moto d’acqua. Oltre ai dispositivi di soccorso standard, la struttura Arillà, vicina alla Torretta Dogana, ha messo a disposizione ulteriori strumenti come un defibrillatore e un rescue surf per il personale addetto al salvataggio.

