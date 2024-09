Ispica: viola i divieti e continua ad avvicinarsi alla madre, arrestato. Un arresto anche per droga

Due arresti a Ispica da parte dei carabinieri.

Il primo arresto ha riguardato un giovane di 22 anni, originario del Gambia e residente a Ispica, già noto alle forze dell’ordine. A seguito di una perquisizione mirata nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 120 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana, pronti per essere distribuiti in dosi, oltre a materiali per il confezionamento e il taglio della droga. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Un altro arresto

Il secondo intervento ha riguardato un uomo di 40 anni, residente anch’esso a Ispica e con precedenti penali, che aveva ripetutamente violato un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della madre. L’uomo, a cui era stato applicato un braccialetto elettronico, aveva manomesso più volte il dispositivo per eludere i controlli. Le autorità giudiziarie hanno emesso una misura cautelare più severa, disponendo gli arresti domiciliari.

