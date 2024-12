Ispica: ordinanza contro bivacchi e schiamazzi nei luoghi pubblici

L’Amministrazione comunale di Ispica ha adottato una nuova ordinanza per contrastare comportamenti che compromettono il decoro e la vivibilità delle piazze, dei sagrati delle chiese e delle vie circostanti, spesso frequentati da giovani.

La misura cosa introduce

L’ordinanza, in vigore dalle 18:00 alle 7:00, stabilisce: divieto di bivacchi e schiamazzi nei luoghi pubblici interessati. Restrizioni alla vendita di alcolici, vietando la vendita e il consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro o lattine. Il divieto si applica anche ai distributori automatici H24, fatta eccezione per il consumo all’interno di locali autorizzati e loro pertinenze esterne. Uso obbligatorio di contenitori in carta per eventi, sagre o manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune. Divieto di abbandono di rifiuti come bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori sul suolo pubblico. Limitazioni sui sagrati e nelle aree pedonali: vietati giochi con il pallone, utilizzo di biciclette, monopattini, pattini, skateboard e diffusori musicali.

Sanzioni e daspo urbano

L’Assessore alla Polizia Locale, Dott. Massimo Dibenedetto, ha dichiarato che l’ordinanza prevede l’applicazione di daspo urbano, ovvero l’allontanamento immediato dei trasgressori dai luoghi interessati e sanzioni penali e amministrative conformi alle normative vigenti.

Per garantire la massima diffusione delle nuove regole, il Comune tradurrà l’ordinanza nelle lingue delle comunità etniche presenti a Ispica: “Coinvolgeremo le scuole e gli studenti appartenenti a nuclei familiari di extracomunitari”, ha affermato il Sindaco Leontini, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva della comunità scolastica.

Questa iniziativa, supportata dal Comandante della Polizia Locale Dott. Filippo Pancrazi e dal Luogotenente dei Carabinieri Cazzin, mira a preservare il decoro urbano e a garantire un utilizzo responsabile degli spazi pubblici.

