Ispica di notte: arte, storia e sapori con “C’era una volta Spaccaforno”

Ispica si racconta sotto le stelle. Torna l’appuntamento con le visite guidate serali “C’era una volta Spaccaforno”, nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia, per scoprire il fascino notturno della città tra cultura, storia e degustazioni di prodotti tipici.

Due le date in programma: domenica 21 luglio con l’Itinerario Nord (Basilica SS. Annunziata, quartiere Cartidduni, Cozzo Carmine) e domenica 11 agosto con l’Itinerario Sud (Palazzo Bruno di Belmonte, Basilica S. Maria Maggiore, Convento di Santa Maria del Gesù).

La partenza è fissata alle 21.30: il primo itinerario partirà dalla sede Pro Loco Spaccaforno in corso Garibaldi 7, il secondo da Palazzo Bruno di Belmonte in corso Umberto I, 45.

Le serate si concluderanno con una degustazione curata da Distefano Conserve, per un’esperienza che unisce l’emozione della scoperta al piacere del gusto.

Il biglietto costa 12 euro (adulti) e 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. È richiesto un numero minimo di 15 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria (tel. 349 6552107 – email: prolocospaccaforno@gmail.com). Si raccomanda di presentarsi sul luogo di incontro almeno 15 minuti prima della partenza.

