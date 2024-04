Isole ecologiche mobili. Per gli ispicesi arriva il giusto sistema per smaltire i rifiuti indifferenziati sulla fascia costiera. Ecco il calendario

Ispica si avvia a vivere la stagione estiva e lo fa pensando con largo anticipo come far smaltire, a residenti e villeggianti, quei rifiuti che abitualmente non vengono previsti nel normale servizio di raccolta dei rifiuti e aumentano in maniera esponenziale nel momento in cui vengono “preparate” le case estive alla canonica villeggiatura. Di concerto con la ditta Impregico sono stati individuati i luoghi dove conferire i rifiuti. Luoghi che si trovano fuori dal perimetro urbano e soprattutto riguardano la fascia costiera ed alcune zone rurali, da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza.

Undici in tutto gli appuntamenti in calendario dal lunedì al sabato.

Dal lunedì al sabato: tutti i giorni il conferimento nelle isole ecologiche mobili (IEM). Questi gli orari e le postazioni. Dalle 6.15 alle 9 nei pressi dell’Asca; dalle 7 alle 9.45 in via del Melograno; dalle 7.45 alle 10.40 e dalle 11.15 alle 17 in via del Villaggio; dalle 8.15 alle 11.30 in via Gorgo Salato; dalle 9.30 alle 14.30 nei pressi della Stazione di servizio Giap strada provinciale 67; dalle 6.15 alle 11.30 e dalle 15.15 alle 18.45 in viale Kennedy; dalle 7.30 alle 10.45 in via Ucca Marina; dalle 10.30 alle 16 in via Mare Sud; dalle 13.50 alle 18 all’incorcio di contrada Iannazzo.

Un servizio a largo raggio e soprattutto spalmato in tutto l’arco della settimana.

Tenere il territorio sporco, creare discariche abusive, non conferire in maniera corretta i rifiuti, quindi, per gli ispicesi sarà un dovere. Soprattutto perchè il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene garantito con una presenza massiccia e capillare di isole ecologiche mobili: il sistema giusto per evitare dannosi conferimenti a gogò sul territorio e riuscire a mantenerlo pulito. Non è cosa comune garantire il servizio delle isole ecologiche spalmato su sei giorni dal lunedì al sabato senza interruzione naturalmente rispettando solo il calendario degli orari. E questo non è un sacrificio, certamente, se si vuole bene al territorio.

Foto: repertorio

