Io l’ho (s)vista così! La Virtus mastica amaro. A cura di Gianni Lambruschi

ColdeRove…prosecco Treviso D.O.C. aiutami a scrivere, la Virtus Kleb ha perso di nuovo in quel di Lumezzane! Ringrazio l’amico che mi ha fatto dono del succo d’uva, mentre masticavo amaro bevevo dolce! Topolino Festinese mi sei piaciuto, poi con un gesto maldestro, hai provocato un fallo antisportivo che mi ha fatto imprecare e sobbalzare. Salvo, però, i tuoi passaggi e le tue iniziative e molta presenza nel “gioco sporco”. Più confidente nel gioco offensivo e insieme a Mezza Parola una marcia in più rispetto agli altri.

Voto condotta: fiducia.

Due metri e dieci, millimetro più millimetro meno, 3/10 da tre punti! Caro Mistery-Man se il mondo andasse alla rovescia ci potrebbe stare, altrimenti no. Il secondo bombardiere della squadra ha tirato cinque volte (la metà) segnando una sola volta, assolvendo, però, al compito degli esterni. 4/14 da due, sempre per una questione di centimetri non è molto digeribile, non risolve il compito dei lunghi. Qualche passaggio ricevuto, viene annoverato tra quelli avventurosi, ma in ogni caso troppe ricezioni lontano dall’area.

Voto condotta: rivedibile.

Terzo quarto di tutto di meno, un tempo a lasciare la palla agli altri. Epifani-Canzonieri volenteroso, molto volenteroso, ma non basta. Prende dei tiri giusti ma il canestro lo beffa, mentre in difesa sfarfalla come un baco in primavera. Bravo nel palleggio, ne abusa per infilarsi in situazioni pericolose anche fisicamente. Da fiato agli esterni, toglie G7B dalla regia, però oggi il capitano-reggente non è in confidenza con il canestro e il punteggio la dice lunga.

Voto condotta: volenteroso.