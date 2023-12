Intrappolati in casa a causa di un blocco dell’ascensore: l’assurda vicenda a Modica

Due ascensori bloccati nel condominio del lotto 46 della zona 167 di Treppiedi Nord a Modica. Questa situazione sta creando gravi difficoltà in particolare per le persone anziane, disabili e affette da patologie che risiedono nell’edificio. Il problema si protrae da 20 giorni e appare particolarmente grave considerando l’impossibilità per questi cittadini di utilizzare gli ascensori, rendendo difficile o addirittura impossibile per loro uscire o tornare nelle proprie abitazioni senza affrontare una fatica eccessiva.

IL BLOCCO DEGLI ASCENSORI

È stato identificato che uno degli ascensori richiede un intervento di manutenzione straordinaria, responsabilità che ricade sull’IACP, l’ente preposto alla gestione. Si è a conoscenza che l’ente ha incaricato un tecnico e prenotato il materiale necessario per il lavoro, ma sembra che l’ascensore non possa tornare in funzione prima delle festività di Capodanno. Per quanto riguarda l’altro ascensore, non sono chiare le ragioni del blocco prolungato. Potrebbe trattarsi sia di interventi straordinari, sempre a carico dell’IACP, oppure di manutenzione ordinaria non eseguita, su cui si richiede chiarezza.

RESIDENTI INTRAPPOLATI IN CASA

È evidente che questa situazione costringe i residenti, soprattutto quelli più vulnerabili, a rimanere intrappolati nelle loro abitazioni, limitando notevolmente la loro libertà di movimento e compromettendo la normale vita sociale. La Camera del Lavoro di Modica si sente moralmente obbligata a sollevare questa problematica e a coinvolgere le istituzioni competenti, chiedendo un intervento urgente per risolvere questa situazione inaccettabile.

Si invita il Sindaco della città, l’Assessore ai servizi sociali, il Prefetto, l’IACP e tutte le associazioni che si occupano dei diritti dei cittadini a intervenire tempestivamente.