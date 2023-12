Intensa settimana di incontri culturali a Scicli. Da metà settimana e fino a venerdì ricche proposte per gli appassionati

Mercoledì 20 dicembre alle ore 18, sempre per iniziativa di Legambiente Scicli la proiezione del docufilm “Serre- La fascia trasformata ragusana” di Luca Pistone. L’autore sarà presente e converserà con Alessia Gambuzza nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” di via Aleardi.

Sempre mercoledì 20 dicembre, alle ore 17.30, a Palazzo Spadaro è in programma la presentazione del libro “Senza Confini”. Il volume è una partitura aperta su oltre 30 anni di lavoro e di viaggi compiuti da Franca Schininà. Viaggi che vanno dalla Sicilia all’Africa, dal Perù allo Yemen, dalla Cina al Brasile, dal Vietnam alla Patagonia, dal Giappone al Tibet, all’India, al Guatemala, alla Palestina. Ad organizzare l’evento i gruppi culturali “Vitaliano Brancati”, AGIMUS Ragusa, Amici dei Bambini, Ass. Progetto Missione Madagascar Odv, con il patrocino del Comune di Scicli e di Confeserfidi Scicli. Interverranno Silvia Noè, Beppe Basile, Elisa Mandarà e l’autrice Franca Schininà. A moderare l’incontro sarà Resi Iurato.

Venerdì 22 dicembre sempre a Palazzo Spadaro, alle ore 18.30, un altro appuntamento da non perdere. Presentazione del libro “Un grande amore per Scicli- Ignazio Occhipinti 1916/2013”, edito da edizione Il Giornale di Scicli, a cura di Elisabetta, Angelo, Giuseppina e Giovanna Occhipinti. Presenteranno il libro i proff. Paolo Militello e Giuseppe Pitrolo, Coordina Franco Causarano. In apertura il saluto del sindaco Mario Marino. Presenti i curatori.