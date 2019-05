Inizio esplosivo per Scenica a Vittoria dedicato all'arte circense - Ragusa Oggi

Inizio esplosivo per Scenica a Vittoria dedicato all’arte circense

VITTORIA (RG) – Il fascino del teatro e del circo contemporaneo ha colpito Vittoria, in provincia di Ragusa, dove ieri ha preso il via l’undicesima edizione di “Scenica Festival”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Santa Briganti, con il patrocinio del Comune di Vittoria e il sostegno del MIBAC, da undici anni porta in Sicilia spettacoli annoverati tra i migliori della scena contemporanea internazionale.

In tantissimi ieri, tra piccoli e adulti, hanno potuto godere dei primi appuntamenti in programma, perdendosi tra acrobazie, teatri in miniatura, personaggi bizzarri, musicisti d’eccezione, performance sonore, clownerie e tanto altro.

Oggi e domani un calendario di eventi ancora ricco e poi il Festival riprenderà giovedì prossimo, 16 maggio, per concludersi domenica 19.

Stasera e domani attesissime le repliche di due lavori eccezionali che ieri hanno già riscosso lunghi applausi e suscitato tanta curiosità, stiamo parlando di “Manoviva” e “Antipodi” delle due compagnie Girovago e Rondella e Dromosofista, i cui componenti fanno parte di una grande famiglia di artisti, che si sono unite in un unico progetto, i Teatri Mobili, installando nella suggestiva Piazza del Popolo di Vittoria, proprio davanti al Teatro Comunale, un bus-teatro e un camion-teatro all’interno dei quali si svolgono i due spettacoli (Repliche sia oggi, sabato 11 maggio, che domani, domenica 12 maggio, Piazza del Popolo, ore 17.00 – 19.00 – 21.00 per “Manoviva” – h 18.00 – 20.00 – 22.00 per “Antipodi”).

Altra attesa replica, stasera, per “Les Rois Vagabonds” con lo spettacolo “Concerto pour Deux Clown”, un capolavoro del genere “clown musicale” capace di regalare grandi emozioni e di condurre gli spettatori in un luogo onirico e in un tempo sospeso (Chiostro delle Grazie, ore 21.30).

Completano la carrellata degli artisti ospiti di oggi “I Fratelli la Strada” che presenteranno in anteprima il nuovo spettacolo di teatro di figura “Il gatto nero e altre ombre impertinenti” (Sala Giudice, ore 19.30 e 20.30); e Angelo Sicurella, voce ed elettronica della band Omosumo, che presenterà il suo ultimo disco Yuki O (Castello Henriquez, ore 22.30).

Sempre oggi pomeriggio in scena anche i partecipanti del laboratorio condotto da Orazio Condorelli con la dimostrazione di lavoro di fine anno “Perfect Paradise” (Cortile di Palazzo Iacono, ore 20.30).

Scenica continuerà domani con altri appuntamenti, di cui alcuni dedicati a tutta la famiglia come il divertente “Imperial Kabaret” degli “Imperial Kikiristan” una fanfara di sei elementi alquanto scatenati provenienti da un paese piuttosto esotico e lontano (domenica 12 maggio, Chiostro delle Grazie, ore 19.30).

Da non perdere l’intenso monologo interattivo di Carlo De Ruggieri, “Ogni bellissima cosa”, che affronterà temi difficili, come la depressione e il suicidio, con estrema grazia e sensibilità, per regalarci un inno alla vita (domenica 12 maggio, Sala delle Capriate, ore 20.30).

Scenica riprenderà, dopo una pausa di pochi giorni, giovedì 16 maggio. Il programma completo è consultabile sul sito www.scenicafestival.it. Si consiglia vivamente di comprare i biglietti in prevendita data la capienza limitata di molte location. Prevendita online dei biglietti: liveticket.it/santabriganti.

Info point e biglietteria: Via R. Cancellieri 39 (Piazza del Popolo) Vittoria.

Contatti: 328.5782765 – pagina facebook @ScenicaFestival – profilo instagram @santabriganti.