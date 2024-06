Iniziano gli esami di maturità: da Ungaretti ai selfie, tutte le tracce del tema

L’Esame di Maturità per 526.317 studenti italiani è iniziato oggi, e la prima prova scritta presenta 7 tracce tra cui scegliere. Gli studenti hanno 6 ore per completare l’elaborato, con la possibilità di consegnarlo a partire dalla terza ora. Le tracce spaziano tra ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale, suddivise in tre tipologie:

Tipologia A: Analisi del Testo

Poesia: “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti, che riflette sull’esperienza della Prima guerra mondiale.

Prosa: un brano dai “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello, in cui si esplora il tema del progresso tecnologico e i suoi effetti.

Tipologia B: Testo Argomentativo

Ambito storico-politico: un brano tratto da “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, analizzante la “guerra fredda” e l’equilibrio del terrore basato sulla minaccia atomica.

Ambito artistico-letterario: un testo da “Riscoprire il silenzio” di Nicoletta Polla-Mattiot, che invita a riflettere sul valore del silenzio e i suoi benefici per la comunicazione.

Ambito costituzionale: un testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu sul valore del patrimonio naturale, artistico e culturale italiano e la sua correlazione con il benessere delle persone.

Tipologia C: Tema di Attualità

Riflessione sull’imperfezione: un testo di Rita Levi Montalcini tratto da “Elogio dell’imperfezione”.

Comunicazione digitale: un testo da “Profili, selfie e blog. La forma diario nell’epoca di Internet” di Maurizio Caminito.

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha definito le tracce “abbordabili” e ha consigliato agli studenti di riflettere e pianificare attentamente i loro elaborati per cogliere il significato profondo delle tracce.

© Riproduzione riservata