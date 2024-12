Indagini dei carabinieri dopo la maxi rissa di ieri sera a Modica

Sono gli uomini del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica a svolgere le indagini dopo la rissa che si è scatenata ieri sera in piazza Corrado Rizzone a Modica. A darsele di santa ragione sono stati gruppi di extracomunitari e di giovani del posto. Più di una trentina le persone coinvolte in quella che è stata una delle più violente risse che si sono registrate nella città della Contea negli ultimi tempi. Il bilancio è di una persona ferita andata in ospedale per essere medicata al pronto soccorso.

Una rissa ancora senza un perchè

Non si conoscono le motivazioni che hanno portato alla maxi rissa di ieri sera. I militari dell’Arma, allertati su quanto stava accadendo in piazza Corrado Rizzone nei pressi della sede dell’ex Dopolavoro Ferrovieri proprio all’angolo fra la piazza ed il centralissimo corso Umberto, si sono portati sul posto. All’arrivo delle gazzelle dei carabinieri il litigio era stato consumato. I militari, infatti, non hanno trovato nessuno né che stesse litigando e né che stesse fermo a capannello. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza che si trovano nella zona. Da questo materiale informatico-visivo potrebbe arrivare gli elementi utili per individuare i facinorosi che sono arrivati alle mani per motivi che, anch’essi, sono allo studio dei militari dell’Arma.

