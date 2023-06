Incontri letterari a Marina di Ragusa. Ritorna Liolà

Si avvicina la sesta edizione di “Liolà”, il festival letterario promosso dalla sezione culturale della Pro Loco Mazzarelli di Marina di Ragusa. Un cammino fatto di libri e incontri, di opere e luoghi, di autrici e autori, che quest’anno parte il 30 giugno con “Arie d’opera sotto le stelle”, protagonista il Maestro Ruben Micieli e la soprano Giulia Privitera, presso il giardino delle suore del Sacro Cuore.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ragusa, è curata dalle “Lioline” Caterina Giardina, Cecilia Tumino ed Elide Poscia, che hanno ideato un programma di nove appuntamenti letterari, che spazieranno dalla musica alla letteratura ed alla storia. “Liolà è nato per proporre momenti di spessore culturale a Marina di Ragusa, durante i mesi estivi solitamente pieni di spettacoli ed eventi legati al folclore. Essere arrivate alla sesta edizione ci riempie di orgoglio”, afferma Caterina Giardina.

L’attenzione quest’anno sarà rivolta al Museo Archeologico di Ragusa, con un appuntamento in programma il prossimo 8 settembre. Inoltre, ci saranno anche gli incontri “Liolà per i piccoli”, il 4 agosto alla Terrazza del Porto con il progetto nazionale “Nati per leggere”, che coinvolge numerosi volontari impegnati in attività di sensibilizzazione e promozione della lettura, a partire dai più piccoli. Il 24 agosto, invece, sono in programma i laboratori a cura del Collettivo Ocra.