Incidenti stradali, perse la vita Giovanni Rizzo: prima richiesta di patteggiamento rigettata

Il giudice per le indagini preliminari rigetta il patteggiamento e rinvia gli atti al pubblico ministero. Si tratta dell’incidente stradale nel quale è deceduto a Ragusa, il 13 luglio del 2022, Giovanni Rizzo, 32 anni. Era accaduto intorno alle 19 nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II. Lui era in sella alla sua moto; impatto fatale con una autovettura. Un ragazzo conosciuto da molti, lavorava in un supermercato a Santa Croce, al reparto ortofrutta.

Rigettata la richiesta di patteggiamento

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi sulla esclusione delle attenuanti generiche, ha rigettato la richiesta di patteggiamento alla pena di 1 anno e 6 mesi, con sospensione condizionale, formulata dai legali dell’automobilista. I familiari della vittima, rappresentati dall’avvocata Cristina Di Paola (coadiuvata dal consulente di parte l’ingegnere Roberto Piccitto), si erano opposti alla definizione mediante patteggiamento del procedimento penale, attraverso una memoria. Con il rigetto del patteggiamento gli atti sono stati rinviati al pubblico ministero. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, riparte.

