Incidente sulla Modica – Rosolini. Quattro feriti

Incidente sulla provinciale Modica-Rosolini la scorda notte che ha coinvolto 4 veicoli v. La causa del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che l’alta velocità in un tratto rettilineo della strada possa essere stata un fattore determinante. Quattro persone sono rimaste ferite nell’impatto e sono state prontamente soccorse dai sanitari del 118. Alcuni dei feriti sono stati trasferiti all’ospedale “Maggiore”, ma al momento non ci sono segnalazioni di gravità delle condizioni.

