Incidente sul lavoro, è il terzo in un mese, vittima un operaio modicano. E’ ricoverato a Catania

Ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania l’operaio 40enne, modicano, rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì. L’uomo, regolarmente assunto, era al servizio di una ditta di materiale plastico sita fra Marina di Modica e Modica. Al momento dell’incidente si trovava sui denti di un muletto quando incidentalmente è caduto battendo la testa rovinosamente a terra. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi. Con l’intervento dell’elisoccorso il quarantenne è stato trasferito al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato ricoverato con una prognosi di trenta giorni.

Carabinieri e Spresal sul posto dell’incidente

Per i rilievi sono intervenuti all’interno dell’azienda i carabinieri della Stazione di Marina di Modica ed i responsabili dello Spresal dell’Asp 7 di Ragusa i quali hanno attentamente verificato le condizioni di sicurezza esistenti sul posto. Questo fatto di cronaca segue di una decina di giorni quello di un operaio pozzallese rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Anche in quel caso la vittima era stato trasferito all’ospedale etneo per le ferite riportate e segue pure quello che si era verificato ad Ispica un mese addietro. E’ chiaro che al centro dell’attenzione è massima la problematica legata alla sicurezza nei posti di lavoro ed alle misure da adottare durante le attività lavorative.