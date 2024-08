Incidente stradale: 16enne in gravi condizioni dopo scontro tra scooter e auto

Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 20, che collega Comiso a Santa Croce Camerina, nei pressi dello svincolo per Vittoria sulla SP 18. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 16 anni, residente a Comiso, che viaggiava su uno scooter, probabilmente in compagnia di una ragazza coetanea. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato investito da un’auto proveniente dalla direzione opposta.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Vittoria, riportando politraumi, con particolare gravità a un braccio, che risulta fratturato in più punti. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro cautelativo. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato dei commissariati di Comiso e Vittoria, che hanno effettuato i rilievi del caso. Presenti anche le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Ricerca fotografica di Franco Assenza

