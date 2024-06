Incidente in Calabria, muore Eugenio Lupo, giovane finanziere originario di Ispica

La vita di Eugenio Lupo, giovane finanziere di 28 anni originario di Ispica, si è tragicamente interrotta il 10 giugno in un incidente stradale sulla statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride, in Calabria. Eugenio, in servizio presso la squadriglia navale della guardia di finanza di Roccella Jonica, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che si è scontrata frontalmente con un’auto, un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La notizia della morte di Eugenio ha scosso profondamente i colleghi, amici e tutti coloro che lo avevano conosciuto. Nel suo paese di origine, Ispica, il dolore è palpabile tra i compagni di scuola e gli amici d’infanzia.

Indagini in corso

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte della Procura di Locri, con i mezzi coinvolti che sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

