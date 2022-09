Incidente: due feriti sulla Ragusa-Mare

Un incidente stradale si è verificato ieri, giovedì 8 settembre, sulla Ragusa-Marina di Ragusa, all’altezza del centro commerciale. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scontro si è verificato tra un’auto e un furgone. L’auto, infine, è andata fuori strada, sbattendo contro un muretto a secco.

Due i feriti, per fortuna non gravi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e tre ambulanze per soccorrere i feriti.