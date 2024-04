Incidente domestico a Pozzallo. Un uomo cade dalla scala nel fare delle pulizie sul terrazzo

L’episodio si è verificato in via Follerau a Pozzallo nei pressi della piscina comunale. Un pensionato di 72 anni era intento a pulire nel terrazzo della propria abitazione quando improvvisamente è caduto dalla scala ad uso domestico. Una scala pieghevole in alluminio, quelle che abitualmente vengono utilizzate per le pulizie in casa.

La caduta proprio sul pavimento del terrazzo di casa quando la scala si è piegata.

L’uomo finendo sul pavimento del terrazzo è stato soccorso. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato proprio nei pressi della casa ed ha trasferito il ferito a Catania. Avrebbe riportato la frattura del femore ed escoriazioni in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che ha accertato le cause della caduta accidentale da parte dell’uomo che stamattina aveva deciso di pulire il tetto dell’abitazione. Per farlo sarebbe salito su una scala ma non si esclude che il forte vento abbia causato il movimento del corpo fino a scaraventarlo a terra.

