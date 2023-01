Incidente: Bmw finisce contro un muro. Un ferito

Stasera, intorno alle ore 20, è stato segnalato un incidente stradale autonomo sulla Comiso-Chiaramonte Gulfi. Un’auto, guidata da un giovane che viaggiava da Chiaramonte Gulfi verso Comiso, è finita contro un muro per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, il conducente dell’auto ha riportato diverse fratture ma non ci sono conseguenze gravi. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni, e sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’incidente.