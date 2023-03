Incidente a Vittoria, cappotta un’auto

Incidente stradale stamani alle 9 a Vittoria. Per cause ancora in fase di accertamento uno scontro si è verificato fra due Fiat in via Milano, angolo via Guido Rossi. Una delle due auto è cappottata. Ad avere la peggio una donna, rimasta ferita, ma per fortuna non in gravi condizioni.

FERITA UNA DONNA

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale del 118 che ha provveduto a trasportare la donna ferita al Guzzardi di Vittoria.

Foto: Franco Assenza