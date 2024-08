Incidente a Pozzallo: tre macchine coinvolte, una donna ferita e un palo divelto

Una donna ferita ma fortunatamente con prognosi lieve. È il bilanco dell’incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi e avvenuto stamattina in Largo Vespri siciliani a Pozzallo. Una Bmw con targa straniera è venuta a collidere con una Open che proveniva dal senso opposto di marcia. Nell’incidente è stata coinvolta anche in auto in sosta ed è stato divelto un palo della pubblica illuminazione in un’area molto frequentata dai turisti. A bordo della Bmw oltre al conducente, anche una coppia di persone tutte in fase di identificazione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Foto fonte Facebook

© Riproduzione riservata