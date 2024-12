Incentivi agli allevatori delle razze autoctone: come accedere

L’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico (Determina Dirigenziale n. 6737 del 29/11/2024) per la concessione di incentivi finanziari agli allevatori di razze bovine ed equine autoctone, nello specifico: Razza bovina modicana, Razza cinisara, Asino ragusano

Requisiti di Partecipazione

Gli allevatori interessati, sia residenti sia non residenti nel Comune di Ragusa, possono partecipare purché rispettino le seguenti condizioni: l’azienda deve ricadere all’interno del territorio comunale di Ragusa. I bovini ed equini devono essere regolarmente iscritti al Libro Genealogico delle Razze Autoctone a limitata diffusione o al Registro Anagrafico delle Razze Equine e Asinine a limitata diffusione. I capi devono essere sottoposti ai controlli di produttività del latte e della carne. Saranno riconosciuti a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi.

Termini e Modalità di Presentazione delle Domande

Scadenza: 23 dicembre 2024. Consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa. Inviare tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it.

Informazioni e Documentazione

L’avviso e i relativi moduli sono disponibili sul sito web del Comune di Ragusa nella sezione dedicata ai bandi e avvisi pubblici. Per informazioni: Settore VI “Sviluppo Economico”, presso il Centro Direzionale Sac. G. Rollo, Via On. Corrado Diquattro. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Concetta Farina. Telefono: 0932 676465. Email: concetta.farina@comune.ragusa.it

Link diretto al bando: Comune di Ragusa – Incentivi agli allevatori.

L’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, ha dichiarato: “Con questo atto si rinnova l’impegno dell’amministrazione verso il comparto zootecnico, settore chiave per lo sviluppo del territorio ibleo.”

