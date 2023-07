Incendio aeroporto di Catania, adesso voli su Comiso che resta aperto anche di notte

A causa dell’incendio che ha coinvolto il terminal C dell’aeroporto di Catania, Aeroitalia solo per il 18 e 19 luglio incrementerà i voli diretti da Comiso, operando tre voli al giorno tra Comiso e Roma Fiumicino e fino a due voli al giorno tra Comiso e Milano Bergamo. Lo scopo, naturalmente, è quello di alleviare i disagi dei passeggeri, tutt’ora in giro per gli aeroporti della Sicilia dove, al momento, si registrano molti disagi.

ECCO I LE ROTTE EXTRA

18 luglio

Comiso-Roma: 9.35, 13.50, 10.50

Roma-Comiso: 11.50, 16.05, 21.05

Comiso-Bergamo: 18.05

Bergamo-Comiso: 07.00

19 luglio

Comiso-Roma: 7.15, 9.35, 13.50

Roma-Comiso: 9.30, 11.50, 16.05

Comiso-Bergamo: 11.05, 18.05

Bergamo-Comiso: 07.00 e 18.45

Emergenza incendio: Comiso rimarrà aperto durante la notte

“Fino alle 18 avevamo già ospitato venti voli – spiega l’accountable manager dell’aeroporto, Rosario Dibennardo – ma in serata è previsto l’arrivo di altri aeromobili, che sono via via programmati. L’aeroporto rimarrà aperto anche durante le ore notturne. Abbiamo già comunicato all’Enav e ottenuto l’autorizzazione. Ieri sera, poco prima di mezzanotte, quando si è verificato l’incendio, non eravamo operativi perché Comiso nella normalità chiude alle 22 e non ci sono voli notturni. Ora, in questi giorni, opereremo con orari straordinari e accoglieremo dei voli anche durante la notte”.

Da Comiso voli di emergenza per Roma, Bergamo, Milano Linate, Lampedusa

Aeroitalia ha incrementato con nuovi voli dall’aeroporto di Comiso per Bergamo e per Roma. In questo modo si potrà “sopperire alle necessità del trasporto aereo e minimizzare i disagi dei passeggeri”.

Ita Airwyas ha operato sette voli per gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino; DAT ha operato da Comiso le rotazioni per Lampedusa. Altri voli sono stati operati da Wizzair e Easyjet.

Sei aeromobili resteranno a Comiso in sosta notturna in modo da garantire la piena operatività domani fin dalle prime ore del mattino.