Incendi: chiuso aeroporto di Trapani, turisti fuggono via mare. VIDEO

Stop per l’attività dell’aeroporto di Trapani. Almeno temporaneamente a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nel trapanese. L’incendio che ha colpito la zona ha generato una serie di situazioni critiche, tra cui la chiusura dell’aeroporto di Birgi, il salvataggio via mare di turisti e la necessità di affrontare una situazione di emergenza senza precedenti.

Chiusura dell’Aeroporto e Impatto sull’Aviazione Civile

La prima criticità causata dall’incendio è stata l’operatività dell’aeroporto di Trapani-Birgi. La gestione dell’incendio nelle campagne circostanti ha richiesto uno sforzo congiunto da parte delle autorità locali e dell’aeronautica militare. La società Airgest, responsabile dell’aeroporto, ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile, preoccupata per la sicurezza delle operazioni aeroportuali a causa delle fiamme che si stavano propagando sia lato mare che all’interno del sedime aeroportuale. L’impegno dei mezzi antincendio militari e civili, incluso un elicottero antincendio, ha dimostrato la determinazione di fronteggiare l’incendio e di proteggere le infrastrutture aeroportuali.

Salvataggio Via Mare e Lotta contro le Fiamme

Un altro aspetto critico dell’incendio è stata l’evacuazione dei turisti dalla Tonnara di Scopello. La situazione si è rapidamente trasformata in una corsa contro il tempo, con circa 200 turisti che sono stati salvati via mare. Le fiamme hanno circondato la tonnara, rendendo difficile la fuga via terra. Fortunatamente, l’intervento rapido delle autorità marittime ha permesso di trasferire in sicurezza le persone intrappolate sulla spiaggia e di portarle in luoghi al riparo dalle fiamme.