Incendi a Monterosso e Vittoria, una notte di fuochi

Nelle ultime ore più segnalazioni di incendi nelle zone circostanti a Monterosso e Vittoria, situazione che ha sollevato legittime preoccupazioni tra i residenti e ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

L’Incendio a Monterosso

Per quanto riguarda l’incendio a Monterosso, le fiamme si sono propagate ieri sera nell’area vicino a Calaforno. Sul posto, per impedire il propagarsi delle fiamme, sono intervenute le squadre operative della Forestale. Un incendio che si è sviluppato nelle aree boschive circostanti, una minaccia seria per l’ambiente e la sicurezza delle comunità locali.

L’Incendio vicino all’ospedale di Vittoria

A Vittoria, sempre ieri sera, è avvenuto nuovo incendio in prossimità dell’ospedale. È stato descritto come un incendio non di vasta entità, ma va notato che la zona è di difficile accesso. Situazioni di questo tipo rappresentano delle sfide uniche per i Vigili del Fuoco, dato che la difficoltà nell’accesso può rallentare gli sforzi di spegnimento delle fiamme. Ricerca fotografica di Franco Assenza