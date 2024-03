Inaugurati i locali del nuovo Laboratorio Analisi dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria

È stata una giornata molto importante per l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, che ha inaugurato il suo nuovo Laboratorio Analisi dopo un periodo di restyling durato diversi mesi.

NUOVI SPAZI, NUOVI AMBIENTI

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Ragusa, dott. Giuseppe Drago, ha sottolineato l’importanza di migliorare la logistica del laboratorio per garantire maggiore comfort all’utenza, soprattutto attraverso la creazione di una nuova sala d’attesa. La dottoressa Fretto ha evidenziato l’importanza del nuovo spazio non solo come ambiente fisico, ma come luogo che rappresenta impegno, passione e dedizione verso il lavoro. La sala d’attesa, luminosa, colorata e accogliente, è stata arricchita da un murale dell’artista Rabit che trasmette concetti di speranza e cura, creando un ambiente confortevole anche per i più piccoli.

Durante la cerimonia è stata anche svelata una targa in memoria del geometra Salvatore Terranova, che ha contribuito in modo significativo alla ristrutturazione dei locali. Grazie agli interventi di ristrutturazione, che hanno incluso rifacimento della pavimentazione, servizi igienici, impianti idrici, elettrici e antincendio, pitturazione interna e ripristino della facciata, gli utenti avranno a disposizione una sala d’attesa moderna e confortevole di oltre 40 metri quadrati, migliorando così l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

All’evento hanno partecipato figure di spicco come il Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Sindaco di Vittoria, on. Francesco Aiello, e il Senatore Salvatore Sallemi. In particolare, il team della dottoressa Giovanna Fretto, Direttrice dell’U.O.S. Laboratorio Analisi di Vittoria, insieme al Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi dell’ASP, dott. Carmelo Fidone, e il personale sanitario del Presidio Ospedaliero hanno giocato un ruolo chiave.

© Riproduzione riservata