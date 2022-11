Inaugurata a Ragusa una via per Padre Giovanni Rollo

E’ stata intitolata stamani, 12 novembre alle ore 11 una via a Padre Giovanni Rollo, persona di grande sensibilità e di disponibilità non comune, morto il primo dicembre 2009.

All’interno della parrocchia San Giuseppe Artigiano, rappresentava un punto di riferimento preciso e costante per i ragazzi che crescevano e per le famiglie che affidavano i propri figli con fiducia a un sacerdote, a un uomo di integrità morale assoluta e capace di entrare nell’animo dei ragazzi con grande umanità, rispettando le propensioni di ciascuno e creando di fatto nel quartiere più popolato di Ragusa una fucina per la formazione di cittadini sulla base di valori quali l’integrazione, il confronto leale, il rispetto dei più deboli e l’autostima.

L’inaugurazione è avvenuto alla presenza del Vescovo, Monsignor La Placa e del sindaco Giuseppe Cassì, oltre ad una numerosa rappresentanza del clero.

Foto: Salvo Bracchitta