In vista della giornata mondiale della filosofia, a Ragusa l’evento “Una filosofia per vivere”

L’associazione Nuova Acropoli Ragusa offre un percorso gratuito di filosofia attiva, con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere la quotidianità con una prospettiva filosofica. Il tema dell’incontro è “Una filosofia per vivere” e si concentra su uno stile di vita filosofico che permette di affrontare la complessità del presente con maggiore consapevolezza. L’evento si terrà giovedì 26 ottobre alle 18:30 presso la sede dell’associazione in via del Gelso 41 a Ragusa.

IL PROGRAMMA

L’associazione ha programmato una serie di incontri culturali per il periodo autunnale. Il 2 novembre, ci sarà un secondo incontro sulla “Millenaria saggezza orientale”, durante il quale saranno esplorati gli insegnamenti della filosofia orientale. Il 9 novembre, l’argomento sarà “Platone e il mito della caverna”, con l’obiettivo di comprendere la filosofia greca e l’importanza di pensare autonomamente.

Il punto culminante sarà la Giornata Mondiale della Filosofia 2023, che si terrà il 16 novembre presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti. Questo evento offrirà un’ulteriore opportunità di esplorare il mondo della filosofia e le idee dei grandi filosofi che hanno influenzato la storia del pensiero.