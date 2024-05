A Donnalucata, una mostra fotografica interattiva su Peppino Impastato

Mostra che arriva alla vigilia del 9 maggio giorno in cui, nel 1978, venne ucciso il giovane eroe antimafia. “Peppino Impastato, un eroe civile da ricordare” è il titolo della mostra fotografica interattiva che verrà inaugurata domani nella sede centrale dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” in via Allende a Donnalucata.

Appuntamento alle 9,30. Ad organizzare l’evento la dottoressa Marisa Cannata, dirigente dell’Istituto scolastico. Giornalista e conduttore radiofonico, Peppino Impastato è noto per le sue denunce contro il malaffare di Cosa Nostra. Venne ucciso proprio dalla mafia il 9 maggio del 1978 all’età di 30 anni. Di lui si ricorda l’impegno antimafia che lo portò ad infrangere il muro di omertà regnante nella sua città ed a denunciare il potere della criminalità organizzata che lui stesso rinnegò con grande convinzione ed attivismo. Un esempio per tutti nel nome della legalità.

