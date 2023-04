In prova coi servizi sociali viola le prescrizioni: arrestato a Piglio 44enne che aveva commesso reati a Ragusa

Aveva commesso reati a Ragusa ma ha violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria a Piglio, in provincia di Frosinone, ed è stato arrestato. Si tratta di un 44enne in prova ai servizi sociali dallo scorso mese di novembre per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, reati commessi in provincia di Ragusa nel 2014 e 2015.

A disporre la sospensione dell’affidamento al servizio sociale ed il trasferimento in carcere è stato l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone. Il 44enne, al termine delle formalità, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Frosinone.