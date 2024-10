In giro per la Sicilia auto sempre più vecchie: a Ragusa la media è di 13 anni e otto mesi

Il parco auto circolante in Sicilia continua a invecchiare, con un’età media dei veicoli che a settembre 2024 ha raggiunto i 13 anni e 6 mesi, segnando un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. La regione si colloca così al quarto posto in Italia per anzianità delle automobili, contro una media nazionale di 11 anni e 8 mesi. Di conseguenza, un numero crescente di automobilisti siciliani, circa il 30%, ha scelto di includere l’assistenza stradale nella propria assicurazione Rc auto, consapevoli del maggiore rischio di guasti.

Enna la città con le auto più vecchie

A livello provinciale, Enna detiene il primato delle auto più vecchie con una media di 15 anni e 5 mesi, seguita da Caltanissetta e Agrigento. Le province con le auto più giovani sono Siracusa e Palermo, dove i veicoli hanno un’età media di 12 anni e 11 mesi. A Ragusa, i veicoli hanno un’età media di 13 anni e 8 mesi. Tutte le province siciliane hanno registrato un aumento dell’età media delle vetture, con variazioni che vanno dal +2,7% a Palermo al +6% a Enna.

L’anzianità dei veicoli non solo incide sulla sicurezza e sull’impatto ambientale, ma influisce anche sul costo dell’assicurazione. Facile.it ha stimato che il premio Rc auto per un veicolo di 10 anni è di circa 206 euro, ma sale a 228 euro per un’auto di 12 anni e raggiunge i 284 euro per un veicolo di 14 anni, con una differenza del 38% in quattro anni.

