In corso i lavori di manutenzione stradale nelle contrade

Sono in corso i lavori di manutenzione stradale nelle contrade di Ragusa, come comunicato dagli assessori Andrea Distefano e Gianni Giuffrida, che sottolineano l’importanza di queste aree per l’identità del territorio ragusano.

“L’estensione territoriale di Ragusa, con le sue numerose contrade, rappresenta un unicum in Italia”, afferma Andrea Distefano, assessore alle Contrade. “Sono realtà con proprie peculiarità e problematiche, che in questi mesi abbiamo studiato con attenzione. Da questa analisi è nato un piano di interventi specifico, realizzato in collaborazione con l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, che si concentra sulle esigenze delle contrade.”

Le prime zone coinvolte nei lavori sono Castellana, Tre Casuzze, Pizzillo, l’area intorno a Santa Rosalia, Camemi e San Giacomo, dove sono stati effettuati interventi migliorativi sulla sicurezza stradale, sulla segnaletica e, in alcuni casi, sull’asfaltatura. “È solo l’inizio di un percorso – prosegue Distefano – che interesserà altre contrade e ulteriori ambiti del territorio. C’è ancora molto da fare, ma è giusto informare i cittadini su quanto si sta realizzando in questa parte di città.”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha poi aggiunto: “Dopo aver asfaltato il tratto d’ingresso di via Achille Grandi, una strada particolarmente trafficata e bisognosa di maggiore sicurezza, abbiamo dedicato queste prime settimane del quinto ciclo di interventi dell’Amministrazione Cassì alle contrade. Nei prossimi giorni torneremo a concentrarci sul tessuto urbano, seguendo una programmazione basata sui volumi di traffico e sullo stato del manto stradale.”

© Riproduzione riservata