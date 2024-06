In carcere 32enne guineano: è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

E’ stato arrestato dalla polizia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un 32enne guineano. La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo è stato ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La pena

In particolare, il cittadino guineano dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione, poiché identificato come scafista in uno sbarco di migranti avvenuto nel porto di Pozzallo nel febbraio 2018. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata