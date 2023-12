In arrivo il volo Comiso – Parigi. Si parte con 45 euro

Transavia, la compagnia aerea a basso costo francese, inaugura voli diretti tra Parigi Orly e Comiso. E’ adesso ufficiale dopo l’annuncio nelle ultime ore.

Questa iniziativa è destinata a stimolare il turismo nella suggestiva area iblea della Sicilia e sarà operativa dal 13 aprile al 28 settembre, con voli settimanali ogni sabato utilizzando aerei Boeing 737/800.

Una Freccia nel Cielo: Transavia e la Rotta Parigi Orly – Comiso

Il servizio di volo, che sarà attivo per una stagione limitata, si propone di collegare la vivace metropoli parigina con Comiso. La frequenza settimanale dei voli Transavia permetterà ai viaggiatori di programmare itinerari flessibili, mentre la flotta di Boeing 737/800 garantirà un’esperienza di volo confortevole e conveniente.

Il Focus su Comiso: Attrarre il Traffico Incoming dalla Francia

La scelta di Comiso come destinazione non è casuale. La rotta è chiaramente progettata per rispondere alla crescente domanda di traffico incoming dalla Francia verso l’area iblea della Sicilia. Questo collegamento diretto offre ai viaggiatori francesi un accesso senza soluzione di continuità alle bellezze naturali, culturali e gastronomiche della regione, contribuendo a espandere l’offerta turistica e a promuovere lo sviluppo economico locale.

La nuova rotta Parigi Orly – Comiso segna un ritorno alla collaborazione aerea tra la Francia e Comiso. In passato, erano stati organizzati voli charter per rispondere agli interessi di tour operator transalpini che avevano riconosciuto il potenziale turistico della regione.

I voli sono già prenotabili sul sito ufficiale di Transavia (http://www.transavia.com), offrendo agli appassionati di viaggi la possibilità di pianificare le loro avventure estive in anticipo. Biglietti da 45 euro.