Imprenditore agricolo vittoriese denunciato per sfruttamento del lavoro

Un imprenditore vittoriese è stato denunciato per aver sfruttato 4 lavoratori tunisini non assunti regolarmente. La polizia ha effettuato alcuni controlli in un’azienda agricola di contrada Alcerito, territorio di Vittoria.

L’ISPEZIONE



Durante l’ispezione, è emerso che quattro lavoratori di nazionalità tunisina stavano lavorando senza l’adeguato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale richiesti dalle norme antinfortunistiche. Inoltre, non indossavano guanti protettivi e calzature antinfortunistiche e infine è stato riscontrato che le condizioni igieniche delle strutture destinate all’alloggio dei lavoratori erano precarie.

Gli agenti della Polizia hanno collaborato con gli operatori del Servizio di igiene degli ambienti di vita (S.I.A.V.) e del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell’A.S.P.7 di Ragusa per valutare le anomalie riscontrate sul posto.



Attraverso un’indagine immediata, supportata dalle testimonianze fornite dagli stessi lavoratori stranieri in Questura, il datore di lavoro è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le violazioni delle normative sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro, insieme alle condizioni degradanti degli alloggi.