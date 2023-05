Immigrazione e sicurezza: a Pozzallo riunione del Comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica

Lo Stato è vicino alla cittadina di Pozzallo. Nei suoi bisogni quotidiani, nella sua capacità di accoglienza con un flusso migratorio che la impegna oramai da tre decenni, nella sua forza di difendere il ristretto territorio comunale, nel mantenere quella crescita turistica che l’ha resa regina della movida della sud-est dell’isola. La presenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica oggi a palazzo La Pira ha voluto significare questo. Una riunione fra Istituzioni con il Prefetto Giuseppe Ranieri in prima fila che ha voluto incontrare il sindaco Roberto Ammatuna raccogliendo i bisogni della città e con i vertici delle forze dell’ordine della provincia deputati impegnati quotidianamente sul fronte sicurezza.

Un nuovo centro di accoglienza, a carattere temporaneo per fronteggiare il flusso di migranti. Argomento affrontato.

Argomento al tavolo del Comitato proprio la realizzazione di un nuovo centro operativo per ospitare i migranti nei casi in cui i due esistenti in provincia, l’hotspot nei pressi del porto pozzallese ed il centro San Pietro di contrada Cifali fra Comiso e Ragusa, non riuscirebbero a fronteggiare l’emergenza. Sarà una struttura che vedrà la luce in tempi molto brevi in un’area di 10mila metri quadrati in un’area dell’ex Consorzio Asi. Sarà un punto di accoglienza dove i servizi saranno garantiti da soggetti dedicati. La forza del volontariato potrebbe essere anche di grande aiuto nel sistema accoglienza in un territorio dove non è mai mancato l’apporto di quelle figure impegnate nell’aiuto a chi sta nel bisogno. Sia esso come vissuto del posto che come quello che si coglie fra i migranti che arrivano sulle coste soli e disperati dopo aver lasciate i propri Paesi.

Il sindaco Roberto Ammatuna.

“Non possono non ringraziare il Prefetto Ranieri per la sua presenza nella nostra città, grande la sua sensibilità verso i problemi di Pozzallo e verso quelli legati al fenomeno dell’immigrazione che impegna quotidianamente le istituzioni ai vari livelli – ha commentato – noi saremo presenti e faremo puntualmente la nostra parte per come ci spetta. Un grazie ai vertici delle forze dell’ordine per essere stati nella nostra città. La loro presenza, puntuale e costante, ci rassicura”.