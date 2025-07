Immagini di vita e scorci della città: così Tonino Trovato racconta la sua Scicli nella mostra fotografica visitabile fino al 30 luglio

Lo Spazio Multifunzionale della Fondazione Confeserfidi, nella centralissima via Arco Castro, ospita il “viaggio visivo tra mani, volti e storie intrecciate nel tempo” raccontato dagli scatti di Tonino Trovato, 44 anni sciclitano. A rendere viva la forza dell’evento è la vicepresidente della Fondazione Confeserfidi, Paola D’Antoni: “Tonino Trovato, narrando della sua passione per gli scatti, ha voluto mettere in evidenza il fatto che immortalare un momento, un’espressione, una parte di città, una persona, un volto, un gesto, significa raccontarne l’anima. Le danno modo a chi le vedrà di vivere emozioni e sensazioni di Scicli tra volti, luoghi e movimenti”. La mostra sarà visitabile ogni giorno fino al 30 luglio dalle 17.30 alle 21.

