Ilenia Modica: l’architetta e fotografa comisana sul red carpet della Mostra di Venezia.

Si sono spenti da qualche giorno i riflettori sulla 79esima edizione del festival del cinema di Venezia con il Leone d’Oro per il miglior film alla regista statunitense Laura Poitras e due premi importanti andati all’Italia con Luca Guadagnino. Tante le star che quest’anno hanno affollato il red carpet ed ovviamente centinaia i fan e gli ammiratori che hanno affollato tutta l’area circostante in attesa di una foto o di un selfie con una delle celebrità ospiti.

A vivere quest’anno le emozioni e le suggestioni di questa edizione, con tanta di esperienza sul red carpet, anche una giovane architetta della provincia di di Ragusa. Si tratta della comisana, Ilenia Modica che è risultata la vincitrice assieme ad altri 10 giovanissime del Contest Campari, che richiedeva la realizzazione di un video della durata di un minuto in cui raccontare le proprie passioni. Ilenia ha così pensato di inserire la sua passione per il disegno e per la fotografia, che sono diventate ormai per lei un lavoro. Passioni nate durante gli studi universitari e coltivate sempre con tanto interesse. Ilenia Modica che ha al suo attivo, varie pubblicazioni su magazine quali Harper’s Baazar, Vogue o Elle ha appunto unito la sua passione del disegno e della fotografia, cosi ha trasmesso il concetto di foto attraverso un video, quindi inquadrature di foto ma animate, e il disegno attraverso una sorta di manifesto pubblicitario come quelli di un tempo.

Ilenia, in qualità di vincitrice, del Campari red passion movie contest, ha ricevuto un biglietto valido per due persone per vivere 2 giorni da protagonisti alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia con tanto d’invito a sfilare sul Red Carpet e non solo. Ha potuto assistere in anteprima alle proiezioni dei film in Concorso alla Biennale Cinema 2022 e, infine, ha alloggiato in un esclusivo albergo della laguna, a 4 stelle.

“Ho vissuto tutto, afferma Ilenia Modica, come una sorta di film, di cui stavolta ero io protagonista, diciamo che è un pò difficile esprimere cosa si prova in quei momenti, si è catapultati in un altro mondo, con riflettori puntati, e personaggi famosi. Un emozione unica”.

Per l’importante occasione Ilenia indossava un abito dello stilista ragusano Fabrizio Minardo e i gioielli di DELIGUORO del Concept Store di Comiso.

Di seguito il video selezionato dalla giuria giuria di qualità, composta da 4 importanti personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nella realizzazione delle proprie passioni: Paola Di Benedetto, Nilufar Addati, Daniela Collu e Ludovica Frasca.