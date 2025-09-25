Ilenia Curiale e la sua guida che racconta la Sicilia. A Scicli la presentazione del volume

La presentazione nella sala Falcone-Borsellino di palazzo Spadaro in via Francesco Mormina Penna. Ilenia Curiale, alias Ti ci devo portare in Sicilia, firma una guida non convenzionale che raccoglie 100 luoghi ed esperienze tra le sue preferite. Questa guida nasce da una scelta precisa: raccontare la Sicilia dall’interno, con uno sguardo autentico e affettuoso. Un libro dedicato a chi conosce già i luoghi più noti e vuole scoprire il lato più autentico dell’isola. Dialogherà con l’autrice l’archeologo Pietro Di Rosa. L’organizzazione è a cura di Ancos Ragusa da circa vent’anni presente in provincia con iniziative culturali di grande pregio. La presentazione del libro guida di Ilenia Curiale è alle 18.

