Il Volley Modica si gode il momento e prepara la trasferta di Marcianise

Dopo una fase di assestamento, il gruppo biancoazzurro guidato sapientemente da coach Enzo Distefano e dal suo staff, sta piano piano trovando i giusti equilibri e sta raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto in palestra in questo primo scorcio di stagione.

Ad analizzare la partita di Sabaudia e a proiettarci nella prossima sfida di Marcianise è Salvo Nicastro, vice di Enzo Distefano che così come il resto dello staff di cui fa parte e degli stessi atleti non si risparmia per cerare di ottenere sempre il massimo.

“I ragazzi s'impegnano sempre tanto durante gli allenamenti – spiega Salvo Nicastro – e sabato a Sabaudia sono stati molto bravi a dettare il ritmo del gioco senza mai abbassare la concentrazione consapevoli che squadre come la Plus Volley in ogni istante possono ribaltare l'esito della partita. Sono stati tutti bravi – continua – ma, una nota di merito particolare va a Pedro Putini che ha giocato una grande partita permettendo a tutti di avere buone percentuali di efficienza in attacco, ma devo dire che tutti si sono fatti trovare pronti. Quella di sabato a Sabaudia è stata una gran prova di squadra. Domenica a Marcianise – continua – ci attende l'ennesima battaglia sportiva perchè dall'altra parte della rete troveremo giocatori che lottano fino alla fine. Nel roster hanno Alfieri nostro ex palleggiatore e i loro schiacciatori sono di buon livello. Andremo a giocarci la nostra partita – conclude il vice allenatore dell'Avimecc Volley Modica – con la voglia di continuare a far bene anche se sappiamo che non sarà assolutamente facile”.